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Казань зарезервировала еще 80 участков в целях развития территории нежилой застройки по ул. Портовой

09:36, 13.07.2023 3
Казань зарезервировала еще 80 участков в целях развития территории нежилой застройки по ул. Портовой
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Исполком Казани зарезервировал для муниципальных нужд еще 80 земельных участков в целях комплексного развития территории нежилой застройки по ул. Портовой. Срок — три года.

Права собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов резервируемых участков ограничиваются в части возведения зданий, сооружений в соответствии с целевым назначением объекта и его разрешенным использованием. Комитету земельных и имущественных отношений Казани поручено представить в Управление Росреестра по Татарстану документы для внесения изменений в ЕГРН.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В списке земельные участки со следующими кадастровыми номерами:

  1. 16:50:012306:42;
  2. 16:50:012306:56;
  3. 16:50:012306:58;
  4. 16:50:012306:83;
  5. 16:50:012306:87;
  6. 16:50:012306:98;
  7. 16:50:012306:99;
  8. 16:50:012306:103;
  9. 16:50:012306:301;
  10. 16:50:012306:304;
  11. 16:50:012306:307;
  12. 16:50:012306:309;
  13. 16:50:012306:314;
  14. 16:50:012306:316;
  15. 16:50:012306:317;
  16. 16:50:012306:319;
  17. 16:50:012306:320;
  18. 16:50:012306:322;
  19. 16:50:012306:323;
  20. 16:50:012306:325;
  21. 16:50:012306:334;
  22. 16:50:012306:337;
  23. 16:50:012306:341;
  24. 16:50:012306:343;
  25. 16:50:012306:345;
  26. 16:50:012306:346;
  27. 16:50:012306:347;
  28. 16:50:012306:350;
  29. 16:50:012306:351;
  30. 16:50:012306:352;
  31. 16:50:012306:353;
  32. 16:50:012306:357;
  33. 16:50:012306:365;
  34. 16:50:012306:367;
  35. 16:50:012306:368;
  36. 16:50:012306:369;
  37. 16:50:012306:374;
  38. 16:50:012306:377;
  39. 16:50:012306:378;
  40. 16:50:012306:381;
  41. 16:50:012306:382;
  42. 16:50:012306:386;
  43. 16:50:012306:393;
  44. 16:50:012306:398;
  45. 16:50:012306:399;
  46. 16:50:012306:455;
  47. 16:50:012306:519;
  48. 16:50:012306:520;
  49. 16:50:012306:522;
  50. 16:50:012306:524;
  51. 16:50:012306:527;
  52. 16:50:012306:531;
  53. 16:50:012306:536;
  54. 16:50:012306:544;
  55. 16:50:012306:546;
  56. 16:50:012306:552;
  57. 16:50:012306:563;
  58. 16:50:012306:564;
  59. 16:50:012306:569;
  60. 16:50:012306:571;
  61. 16:50:012306:572;
  62. 16:50:012306:574;
  63. 16:50:012306:576;
  64. 16:50:012306:577;
  65. 16:50:012306:579;
  66. 16:50:012306:580;
  67. 16:50:012306:581;
  68. 16:50:012306:582;
  69. 16:50:012306:585;
  70. 16:50:012306:588;
  71. 16:50:012306:595;
  72. 16:50:012306:597;
  73. 16:50:012306:599;
  74. 16:50:012306:630;
  75. 16:50:012306:631;
  76. 16:50:012306:661;
  77. 16:50:012306:703;
  78. 16:50:012306:1236;
  79. 16:50:012306:1240;
  80. 16:50:012306:1241.

Напомним, в июле казанские власти в целях комплексного развития территории нежилой застройки по ул. Портовой зарезервировали 65 земельных участков. Срок тот же — три года.

Весной 2023 года в Казани приступили к разработке документации в целях берегоукрепления и создания набережной в районе ул. Портовой. Цель — развитие бывшей промышленной зоны и создания новых общественных пространств.

О начале реновации территории речного порта мэр Казани Ильсур Метшин сообщил в конце декабря 2022 года. Тогда он рассказывал, что городские власти уже выделили деньги на первый километр набережной.

В сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. Сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составила 500 миллиардов рублей.

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Татьяна Демина
НедвижимостьОбществоВласть Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09:54
    Главное что бы оставили гектаров 10, для строительство Мечети. Татарларны мачеть кирак.
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  • Анонимно 10:00
    Нужно больше компаний к стройке привлекать а не только "своим" !
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  • Анонимно 10:27
    Главное Что Главное КОММУНИКАЦИИ!
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