Казань зарезервировала еще 80 участков в целях развития территории нежилой застройки по ул. Портовой
Исполком Казани зарезервировал для муниципальных нужд еще 80 земельных участков в целях комплексного развития территории нежилой застройки по ул. Портовой. Срок — три года.
Права собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов резервируемых участков ограничиваются в части возведения зданий, сооружений в соответствии с целевым назначением объекта и его разрешенным использованием. Комитету земельных и имущественных отношений Казани поручено представить в Управление Росреестра по Татарстану документы для внесения изменений в ЕГРН.
В списке земельные участки со следующими кадастровыми номерами:
- 16:50:012306:42;
- 16:50:012306:56;
- 16:50:012306:58;
- 16:50:012306:83;
- 16:50:012306:87;
- 16:50:012306:98;
- 16:50:012306:99;
- 16:50:012306:103;
- 16:50:012306:301;
- 16:50:012306:304;
- 16:50:012306:307;
- 16:50:012306:309;
- 16:50:012306:314;
- 16:50:012306:316;
- 16:50:012306:317;
- 16:50:012306:319;
- 16:50:012306:320;
- 16:50:012306:322;
- 16:50:012306:323;
- 16:50:012306:325;
- 16:50:012306:334;
- 16:50:012306:337;
- 16:50:012306:341;
- 16:50:012306:343;
- 16:50:012306:345;
- 16:50:012306:346;
- 16:50:012306:347;
- 16:50:012306:350;
- 16:50:012306:351;
- 16:50:012306:352;
- 16:50:012306:353;
- 16:50:012306:357;
- 16:50:012306:365;
- 16:50:012306:367;
- 16:50:012306:368;
- 16:50:012306:369;
- 16:50:012306:374;
- 16:50:012306:377;
- 16:50:012306:378;
- 16:50:012306:381;
- 16:50:012306:382;
- 16:50:012306:386;
- 16:50:012306:393;
- 16:50:012306:398;
- 16:50:012306:399;
- 16:50:012306:455;
- 16:50:012306:519;
- 16:50:012306:520;
- 16:50:012306:522;
- 16:50:012306:524;
- 16:50:012306:527;
- 16:50:012306:531;
- 16:50:012306:536;
- 16:50:012306:544;
- 16:50:012306:546;
- 16:50:012306:552;
- 16:50:012306:563;
- 16:50:012306:564;
- 16:50:012306:569;
- 16:50:012306:571;
- 16:50:012306:572;
- 16:50:012306:574;
- 16:50:012306:576;
- 16:50:012306:577;
- 16:50:012306:579;
- 16:50:012306:580;
- 16:50:012306:581;
- 16:50:012306:582;
- 16:50:012306:585;
- 16:50:012306:588;
- 16:50:012306:595;
- 16:50:012306:597;
- 16:50:012306:599;
- 16:50:012306:630;
- 16:50:012306:631;
- 16:50:012306:661;
- 16:50:012306:703;
- 16:50:012306:1236;
- 16:50:012306:1240;
- 16:50:012306:1241.
Напомним, в июле казанские власти в целях комплексного развития территории нежилой застройки по ул. Портовой зарезервировали 65 земельных участков. Срок тот же — три года.
Весной 2023 года в Казани приступили к разработке документации в целях берегоукрепления и создания набережной в районе ул. Портовой. Цель — развитие бывшей промышленной зоны и создания новых общественных пространств.
О начале реновации территории речного порта мэр Казани Ильсур Метшин сообщил в конце декабря 2022 года. Тогда он рассказывал, что городские власти уже выделили деньги на первый километр набережной.
В сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. Сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составила 500 миллиардов рублей.
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