Казань зарезервировала еще 80 участков в целях развития территории нежилой застройки по ул. Портовой

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Исполком Казани зарезервировал для муниципальных нужд еще 80 земельных участков в целях комплексного развития территории нежилой застройки по ул. Портовой. Срок — три года.

Права собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов резервируемых участков ограничиваются в части возведения зданий, сооружений в соответствии с целевым назначением объекта и его разрешенным использованием. Комитету земельных и имущественных отношений Казани поручено представить в Управление Росреестра по Татарстану документы для внесения изменений в ЕГРН.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В списке земельные участки со следующими кадастровыми номерами:

16:50:012306:42; 16:50:012306:56; 16:50:012306:58; 16:50:012306:83; 16:50:012306:87; 16:50:012306:98; 16:50:012306:99; 16:50:012306:103; 16:50:012306:301; 16:50:012306:304; 16:50:012306:307; 16:50:012306:309; 16:50:012306:314; 16:50:012306:316; 16:50:012306:317; 16:50:012306:319; 16:50:012306:320; 16:50:012306:322; 16:50:012306:323; 16:50:012306:325; 16:50:012306:334; 16:50:012306:337; 16:50:012306:341; 16:50:012306:343; 16:50:012306:345; 16:50:012306:346; 16:50:012306:347; 16:50:012306:350; 16:50:012306:351; 16:50:012306:352; 16:50:012306:353; 16:50:012306:357; 16:50:012306:365; 16:50:012306:367; 16:50:012306:368; 16:50:012306:369; 16:50:012306:374; 16:50:012306:377; 16:50:012306:378; 16:50:012306:381; 16:50:012306:382; 16:50:012306:386; 16:50:012306:393; 16:50:012306:398; 16:50:012306:399; 16:50:012306:455; 16:50:012306:519; 16:50:012306:520; 16:50:012306:522; 16:50:012306:524; 16:50:012306:527; 16:50:012306:531; 16:50:012306:536; 16:50:012306:544; 16:50:012306:546; 16:50:012306:552; 16:50:012306:563; 16:50:012306:564; 16:50:012306:569; 16:50:012306:571; 16:50:012306:572; 16:50:012306:574; 16:50:012306:576; 16:50:012306:577; 16:50:012306:579; 16:50:012306:580;

16:50:012306:581; 16:50:012306:582;

16:50:012306:585; 16:50:012306:588; 16:50:012306:595; 16:50:012306:597; 16:50:012306:599; 16:50:012306:630; 16:50:012306:631; 16:50:012306:661; 16:50:012306:703; 16:50:012306:1236; 16:50:012306:1240; 16:50:012306:1241.

Напомним, в июле казанские власти в целях комплексного развития территории нежилой застройки по ул. Портовой зарезервировали 65 земельных участков. Срок тот же — три года.

Весной 2023 года в Казани приступили к разработке документации в целях берегоукрепления и создания набережной в районе ул. Портовой. Цель — развитие бывшей промышленной зоны и создания новых общественных пространств.

О начале реновации территории речного порта мэр Казани Ильсур Метшин сообщил в конце декабря 2022 года. Тогда он рассказывал, что городские власти уже выделили деньги на первый километр набережной.



В сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. Сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составила 500 миллиардов рублей.



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Татьяна Демина