В Казани приступили к разработке документации для создания набережной в районе ул. Портовой

Фото: экскизный проект

В Казани приступили к разработке документации в целях берегоукрепления и создания набережной в районе ул. Портовой. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления капитального строительства и реконструкции города Марат Самигулин.

— С целью развития бывшей промышленной зоны и создания новых общественных городских пространств Управление приступило к разработке проектно-сметной документации для берегоукрепления и создания набережной на водном объекте в районе ул. Портовой, — сообщил он.

скриншот трансляции «делового понедельника»

О начале реновации территории речного порта мэр Казани Ильсур Метшин сообщил еще в конце декабря 2022 года. Тогда он рассказывал, что городские власти уже выделили деньги на первый километр набережной.

Всего, по его словам, реновацию планируют проводить в течение 10 лет, но первый район из 20 домов должен появиться уже через шесть лет. Всего введут в эксплуатацию 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

В сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. Сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составила 500 миллиардов рублей.



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Татьяна Демина