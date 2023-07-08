Власти Югры ввели в регионе режим ЧС из-за природных пожаров

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа из-за природных пожаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава региона Наталья Комарова.

— В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля — в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа, — написала она.

По ее словам, в настоящее время на территории автономного округа бушуют 39 лесных пожаров на площади 9114,18 гектара, а также пять ландшафтных пожаров на площади 599 гектаров. В настоящее время пожары в регионе возникают из-за грозовой активности, дефицита осадков, добавила она.

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу по предупреждению возникновения природных и техногенных пожаров в республике. Напомним, очередное ограничение пребывания татарстанцев в лесах и въезда в них транспорта было введено вчера. Решение принято из-за установившегося IV класса пожароопасности и закреплено постановлением кабмина республики.



Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта на 21 день вводилось в середине июня, а также в мае. В республике до 10 июля продлено штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов. Оно действует с 13 апреля.



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Максим Кокунин