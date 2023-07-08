«Должен быть жесткий контроль»: раис Татарстана поручил усилить работу по предупреждению лесных пожаров

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу по предупреждению возникновения природных и техногенных пожаров в республике. Об этом он заявил на традиционном совещании в Доме Правительства.

По его словам, в регионе установилась жаркая погода, из-за чего вырос риск возникновения пожаров. Из-за этого в Татарстане уже ограничили посещение лесов, а также увеличили парк техники для патрулирования.

— Должен быть жесткий контроль. Следует обеспечить патрулирование и привлечь к этой работе наши муниципалитеты. Это не только работа лесников и МЧС, — заявил он.

Минниханов поручил организовать все необходимые мероприятия, в том чсиле обновить шлагбаумы и противопожарные аншлаги, а также установить противопожарные минерализованные полосы.

Вместе с этим раис республики поручил усилить контроль за соблюдением правил безопасности на воде. Только на прошлой неделе в республики утонули 8 человек.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, очередное ограничение пребывания татарстанцев в лесах и въезда в них транспорта было введено вчера. Решение принято из-за установившегося IV класса пожароопасности и закреплено постановлением кабмина республики.



Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта на 21 день вводилось в середине июня, а также в мае.

В республике до 10 июля продлено штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов. Оно действует с 13 апреля.



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Максим Кокунин