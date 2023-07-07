В Татарстане обсудили обеспечение аграриев минеральными удобрениями

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией Российской ассоциации производителей удобрений. Встреча прошла в «Казань Экспо» на выставке «Всероссийский день поля — 2023».



Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в части обеспечения аграриев республики качественными минеральными удобрениями.

Во встрече приняли участие президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, вице-президент Ассоциации Евгений Новицкий и заместитель гендиректора ПАО «ФосАгро» Светлана Афанасьева.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Накануне глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев похвалил Татарстан за высокие результаты в сфере сельского хозяйства. Говоря о развитии животноводства, министр отметил, что по итогам прошлого года Татарстан остался лидером в стране по производству молока. Также он высоко оценил проводимую в республике работу с удобрениями и развитие мелиоративного комплекса.

Минсельхоз России сохраняет прогноз по сбору урожая в 2023 году в объеме 123 млн тонн, из них 78 млн тонн должно быть пшеницы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко