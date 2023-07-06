В Казани перекроют ряд улиц из-за футбольных матчей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани временно перекроют несколько улиц из-за проведения футбольных матчей. Закрывать дороги будут на несколько часов, сообщили в мэрии.

Так, 14 июля на поле стадиона «Центральный» встретятся женские национальные сборные команды России и Ирана, а 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена» разыграют Суперкубок России петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

Закрывать будут следующие участки:

с 6 до 23 часов 14 июля — парковка Центрального стадиона со стороны ул. Ташаяк и Кремлевской набережной (при необходимости);

с 15 до 23 часов 15 июля — ул. Сибгата Хакима на участке от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольской (при необходимости);

с 15 до 23 часов 15 июля — ул. Чистопольская на участке от ул. Бичурина до пр. Ямашева при движении от ул. Бичурина за исключением съезда на ул. Ф. Амирхана в направлении ул. С. Хакима (при необходимости);

с 15 до 23 часов 15 июля — ул. Чистопольская, на участке от пр. Ямашева до ул. Адоратского при движении от пр. Ямашева (при необходимости);

с 15 до 23 часов 15 июля — пр. Ямашева на участке от ул. Адоратского до Сибирского тракта (при необходимости);

с 15 до 23 часов 15 июля —дублер ул. Гаврилова на участке от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольской (при необходимости);

с 15 до 23 часов 15 июля — ул. Академика Арбузова на участке от ул. Журналистов до пр. Ямашева, при движении от ул. Журналистов (при необходимости).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, из-за Суперкубка в столице Татарстана перенесли забег «Ночная Казань» на 19 августа. Решение было принято в целях безопасности участников забега.



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Айрат Назипов