Забег «Ночная Казань» перенесли на 19 августа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Забег «Ночная Казань» переносится с 15 июля на 19 августа. Об этом сообщают организаторы события Timerman.

Уточняется, что забег был перенесен в связи с проведением Суперкубка России по футболу в Казани. Решение было принято в целях безопасности участников забега.

— Какой бы грустной не была новость об отмене забега — ваша безопасность всегда остаётся для нас приоритетом. Надеемся, что вы сможете принять участие в соревнованиях и уже 19 августа мы увидимся с вами на старте и пробежим по ночным улицам Казани, — говорится в сообщении организаторов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Местом старта забега должна стать набережная реки Казанки около экстрим-парка «Урам». Маршрут пройдет через Кремлевскую набережную, Казанский кремль, Дворец земледельцев и Центр семьи «Казан». Бегуны смогут выйти на две дистанции — 5 км и 10 км. Забег на дистанции в 5 км стартует в 22.45, на дистанции в 10 км — в полночь. Для детей будут организованы забеги на 300 метров и 600 метров.

Матч за Суперкубок состоится 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена». За титул сразится «Зенит» и ЦСКА. Посетить игру можно будет без Fan ID.

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Айрат Назипов