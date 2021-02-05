В Чистополе суд начал рассматривать уголовное дело главврача Новошешминской ЦРБ

Фото: пресс-служба Чистопольского суда

Сегодня в Чистополе суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении главного врача Новошешминской ЦРБ Рафиса Вафина, а также анестезиолога-реаниматолога Новошешминской ЦРБ Максима Конанерова. Они обвиняются в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Уголовное дело поступило в суд 28 декабря 2020 года по подсудности в связи с заявленным судьей Новошешминского районного суда РТ ходатайством о самоотводе. Кроме того, Рафису Вафину предъявлено обвинение по части 1 статьи 292 УК РФ — служебный подлог.

Фото: пресс-служба Чистопольского суда

Судебное заседание пройдет с участием государственного обвинителя, подсудимых, их защитников, а также потерпевших по делу.



Фото: пресс-служба Чистопольского суда

По версии следствия, реаниматолог не обеспечил в больнице постоянный запас крови и ее компонентов, в частности эритроцитарной массы, а руководитель медучреждения допустил, что государственная клиника с 3 сентября по 24 декабря 2018 года осталась без квалифицированного врача-хирурга.

Именно эти обстоятельства повлекли смерть 16-летней Милены Мухаметзановой на операционном столе 18 декабря 2018 года. В результате внутрибрюшного кровотечения девушка потеряла более 2,5 литра крови, пока необученный специалист пытался определить причину кровотечения и остановить его.

Подробности дела — в материале «Реального времени».