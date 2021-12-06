В Татарстане за смерть 16-летней осудили главврача больницы

Фото: пресс-служба Чистопольского горсуда (Вафин и родители погибшей)

Виновными в преступной халатности признал сегодня Чистопольский горсуд главврача Новошешминской ЦРБ Татарстана Рафиса Вафина и анестезиолога-реаниматолога Максима Конанерова. Оба получили по 2 года лишения свободы условно и запрет занимать в течение года должности в сфере здравоохранения и органах местного самоуправления, сообщил «Реальному времени» Андрей Сучков, юрист потерпевшей семьи.



Врачи в процессе настаивали на невиновности.

Напомним, 18 декабря 2018 года на операционном столе в Новошешминской ЦРБ погибла 16-летняя Милена Мухаметзанова. В результате внутрибрюшного кровотечения девушка потеряла более 2,5 литра крови, пока необученный специалист пытался определить причину кровотечения и остановить его.

По версии силовиков, смерти пациентки можно было избежать, если бы реаниматолог Конанеров обеспечил в больнице постоянный запас крови и ее компонентов, а руководитель медучреждения Вафин нашел замену единственному квалифицированному врачу-хирургу ЦРБ, направленному на курсы переподготовки.

Процесс над медиками стартовал в феврале 2021-го. На финише суд также установил вину главврача в служебном подлоге, но освободил от наказания по этому эпизоду за сроком давности. Согласно приговору, чтобы обелить себя, руководитель потребовал от начальника отдела кадров оформить задним числом приказ о назначении штатным хирургом клиники того врача, что проводил операции Мухаметзановой.