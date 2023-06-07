Улицу Нариманова в Набережных Челнах продлят на 700 метров до декабря 2024 года

Как выяснило «Реальное время», до декабря 2024 года улицу Нариманова в Набережных Челнах продлят еще на 700 метров. Стоимость проекта оценивается в 253,8 млн рублей, которые будут выделены из республиканского бюджета.

Новая автомобильная дорога будет проходить от кольца на пересечении с улицей Раскольникова до соединения с 10-м проездом в ЖК «Озеро». Заказчиком работ выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». За два года подрядчик должен будет положить новое дорожное полотно, переустроить дождеприемные колодцы, а также провести масштабное озеленение и установить линии наружного освещения.

В настоящий момент специалистами уже проведены все необходимые инженерно-геологические изыскания и собрана полная проектная документация.

Напомним, о том, что улицу планируется продлить, стало известно еще в мае этого года. Однако тогда сообщалось, что проект находится лишь на стадии разработки, а потому полная стоимость его работ, как и сроки их проведения долгое время были неизвестны.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Также в начале этого месяца в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на территории Набережных Челнов приступили к ремонту автодороги проспекта Хасана Туфана от ул. Раскольникова до проспекта Сююмбике.

Уточняется, что протяженность ремонтируемого участка составляет 3,4 километра. На данный момент специалисты уже отремонтировали сети наружного освещения и выполнили работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, а также по устройству:

выравнивающего слоя асфальтобетона,

пешеходного тротуара,

монолитного бортового камня,

верхнего слоя покрытий.

Проектом предусмотрено и уширение проезжей части, обустройство велосипедной дорожки, а также установка новых опор освещения со светодиодными светильниками в количестве 196 штук.



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Максим Кокунин