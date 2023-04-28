В Татарстане подтверждено 46 случаев кори

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день подтверждено 46 случаев заражения корью. В частности, 20 заболевших — дети, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Контактных в Татарстане выявлено 12 047 человек. Из них 1 409 граждан подлежали вакцинации — 82% из них уже сделали прививку.



Случаи кори в Татарстане регистрируют с 5 февраля. Большая часть зараженных — 80% — прибыли из Таджикистана. Есть завозы также из Египта, Москвы, Новосибирска и Бурятии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане получена партия вакцины против кори. Она распределена почти по всем медучреждениям республики.

Напомним, за февраль и март 2023 года в Татарстане выявили 13 случаев заражения корью. Все они были завозные, в том числе 11 — из Таджикистана.



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Татьяна Демина