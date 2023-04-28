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В Татарстане подтверждено 46 случаев кори

14:07, 28.04.2023 1
В Татарстане подтверждено 46 случаев кори
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день подтверждено 46 случаев заражения корью. В частности, 20 заболевших — дети, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Контактных в Татарстане выявлено 12 047 человек. Из них 1 409 граждан подлежали вакцинации — 82% из них уже сделали прививку.

Случаи кори в Татарстане регистрируют с 5 февраля. Большая часть зараженных — 80% — прибыли из Таджикистана. Есть завозы также из Египта, Москвы, Новосибирска и Бурятии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане получена партия вакцины против кори. Она распределена почти по всем медучреждениям республики.

Напомним, за февраль и март 2023 года в Татарстане выявили 13 случаев заражения корью. Все они были завозные, в том числе 11 — из Таджикистана.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    Раньше не спрашивали, хочет мамочка сделать прививку ребёнку или нет. Надо, значит делали. А сейчас, не успела родить и она знает больше врачей.
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