В Татарстане подтверждено 46 случаев кори
В Татарстане на сегодняшний день подтверждено 46 случаев заражения корью. В частности, 20 заболевших — дети, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
Контактных в Татарстане выявлено 12 047 человек. Из них 1 409 граждан подлежали вакцинации — 82% из них уже сделали прививку.
Случаи кори в Татарстане регистрируют с 5 февраля. Большая часть зараженных — 80% — прибыли из Таджикистана. Есть завозы также из Египта, Москвы, Новосибирска и Бурятии.
В Татарстане получена партия вакцины против кори. Она распределена почти по всем медучреждениям республики.
Напомним, за февраль и март 2023 года в Татарстане выявили 13 случаев заражения корью. Все они были завозные, в том числе 11 — из Таджикистана.
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