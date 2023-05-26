Количество случаев кори в Татарстане выросло до 61
В Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 61 случай кори. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
В инфекционной больницы с диагнозом «корь» на сегодняшний день находятся семь татарстанцев. Из них 5 пациентов — дети, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов.
Напомним, по состоянию на 23 мая в Татарстане было зарегистрировано 57 случаев кори. Из них 24 заболевших — дети. Все зараженные не прививались от кори.
Случаи кори в Татарстане регистрируют с 5 февраля. По состоянию на 28 апреля было выявлено 46 заболевших.
Весной Татарстан получил партию вакцины против кори. Ее распределили по всем медучреждениям республики.
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