Количество случаев кори в Татарстане выросло до 61

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 61 случай кори. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

В инфекционной больницы с диагнозом «корь» на сегодняшний день находятся семь татарстанцев. Из них 5 пациентов — дети, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов.



Напомним, по состоянию на 23 мая в Татарстане было зарегистрировано 57 случаев кори. Из них 24 заболевших — дети. Все зараженные не прививались от кори.

Случаи кори в Татарстане регистрируют с 5 февраля. По состоянию на 28 апреля было выявлено 46 заболевших.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Весной Татарстан получил партию вакцины против кори. Ее распределили по всем медучреждениям республики.



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Татьяна Демина