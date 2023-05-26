Из выявленных в Татарстане случаев кори почти три четверти пришлось на Казань

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на сегодняшний день зарегистрировано 44 случая кори, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, отвечая на вопрос «Реального времени». Это 72%, или почти три четверти, от всех выявленных фактов заражения.

Всего в Татарстане на сегодняшний день зарегистрирован 61 случай кори. С 23 мая их количество выросло на четыре.



В инфекционной больнице с диагнозом «корь» на сегодняшний день находятся семь татарстанцев. Из них пять пациентов — дети, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом году случаи кори в Татарстане регистрируют с 5 февраля. По состоянию на 28 апреля было выявлено 46 заболевших.

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Татьяна Демина