Андрей Картаполов: в России должен появиться закон о регулировании ЧВК

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России нужен закон, регулирующий деятельность частных военных компаний (ЧВК). Об этом пишут «Ведомости».

Отмечается, что на вопрос, могут ли его подготовить и принять в ближайшее время, Картаполов ответил: «Мы над этим работаем». Он рассказал, что сейчас Госдума продолжают работать по всем направлениям деятельности вооруженной структуры государства, и ЧВК являются одной из ее составляющих.

Вместе с этим Картаполов заявил, что участники ЧВК «Вагнер», которые были в Ростове-на-Дону, «ничего предосудительного не делали», а лишь выполняли приказы своего командования.

Утром 24 июня в ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

Российский лидер Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».



На Евгения Пригожина в ФСБ заведено уголовное дело. В Кремле, после достижения договоренности с ним, заявили, что дело прекратят.



После полуночи бойцы ЧВК «Вагнер» вышли из Ростова-на-Дону. В течение дня (25 июня) их подразделения покинули территорию Воронежской области. По данным на 13:00, они покинули и Липецкую область.

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Максим Кокунин