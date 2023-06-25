Военная техника ЧВК «Вагнер» повредила в Ростове более 10 тысяч кв. метров дорожного полотна

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Военная техника ЧВК «Вагнер» повредила более 10 тысяч кв. метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону, дороги отремонтируют за 2 дня. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Логвиненко.

— После того, как группа ЧВК «Вагнер» покинула город, на место вышли дорожные службы. Специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники. По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м. дорожного полотна. Больше всего пострадал пр. Буденновский. Уже сегодня рабочие бригады приступят к устранению повреждений. Весь объем работ планируется выполнить за 2 дня, — говорится в сообщении.

Вместе с этим он отметил, что вчерашние события не сказались на работе коммунальных служб. Уже сегодня они приступили к уборке в пять утра. По его словам, мусор убран в том числе в районе штаба ЮВО, ростовского цирка, ТЦ «Астор», на Буденновском проспекте, улицах Пушкинской и Максима Горького.

Напомним, утром 24 июня в ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

Российский лидер Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».



На Евгения Пригожина в ФСБ заведено уголовное дело. В Кремле, после достижения договоренности с ним, заявили, что дело прекратят.



После полуночи бойцы ЧВК «Вагнер» вышли из Ростова-на-Дону.



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Максим Кокунин