В Казани проходит «китайский Сабантуй»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани стартовал праздник драконьих лодок, получивший местное название «китайский Сабантуй». Он проходит в Центре гребных видов спорта.



— В Татарстане, где проживают представители более 170 национальностей, включая 2 тысячи студентов из Китая, 2023 год объявлен Годом национальных культур и традиций. Мы ценим наши дружеские отношения с Китаем, складывающиеся на протяжении многих лет, — рассказывал в начале этого месяца вице-премьер Татарстана — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, которому принадлежит идея фестиваля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О планах проведения национального китайского праздника драконьих лодок в 2023 году стало известно в конце 2022 года. Коробченко отмечал, что у республики есть условия и опыт проведения соревнований на лодках-драконах, в том числе среди корпоративных команд.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что в этом году праздник драконьих лодок отмечался 22 июня на реке Итун в городе Чанчунь провинции Цзилинь. Там состоялись первые национальные гонки, главной темой которых было «Культурное наследие и развитие».

В отборочных соревнованиях на 500 метров по прямой среди мужчин выиграла команда из 12 человек Чанчуньского института науки и техники.

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Максим Кокунин