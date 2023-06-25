В Чанчуне прошли первые гонки на драконьих лодках

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В этом году праздник драконьих лодок отмечался 22 июня на реке Итун в городе Чанчунь провинции Цзилинь. Там состоялись первые национальные гонки, главной темой которых было «Культурное наследие и развитие». Об этом сообщает «Радуга Китая».

Перед официальным стартом гонок была проведена демонстрация водного транспорта — моторных лодок, байдарок и так далее. Больше всего привлекло внимание зрителей флайборд шоу. Официально гонка началась в 9:30.

В отборочных соревнованиях на 500 метров по прямой среди мужчин выиграла команда из 12 человек Чанчуньского института науки и техники.

Напомним, сегодня в Казани также проведут китайский праздник драконьих лодок, получивший местное название «китайский Сабантуй». Он состоится в Центре гребных видов спорта.



— В Татарстане, где проживают представители более 170 национальностей, включая 2 тысячи студентов из Китая, 2023 год объявлен Годом национальных культур и традиций. Мы ценим наши дружеские отношения с Китаем, складывающиеся на протяжении многих лет, — рассказывал вице-премьер Татарстана — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, которому принадлежит идея фестиваля.

О планах проведения национального китайского праздника драконьих лодок в 2023 году стало известно в конце 2022 года. Коробченко отмечал, что у республики есть условия и опыт проведения соревнований на лодках-драконах, в том числе среди корпоративных команд.

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Максим Кокунин