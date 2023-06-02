В Казани проведут «китайский Сабантуй» — праздник драконьих лодок

В Казани проведут китайский праздник драконьих лодок, получивший местное название «китайский Сабантуй». Он состоится 25 июня в Центре гребных видов спорта.



— В Татарстане, где проживают представители более 170 национальностей, включая 2 тысячи студентов из Китая, 2023 год объявлен Годом национальных культур и традиций. Мы ценим наши дружеские отношения с Китаем, складывающиеся на протяжении многих лет, — прокомментировал вице-премьер Татарстана — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, которому принадлежит идея фестиваля.

Коробченко возглавляет Федерацию гребли на байдарках и каноэ в республике. Инициативу о проведении праздника во время встречи с главой Минпромторга Татарстана поддержал Генеральный консул КНР в Казани господин Сян Бо.

Праздник организуют для знакомства жителей Татарстана с культурой и традициями КНР. В Китае этот день считается началом лета. Празднику более 2 тысяч лет, он входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

На празднике планируют устроить зрелищные гонки на лодках «Дракон» и развлекательную программу с китайской музыкой, аниматорами. На мероприятии посетители смогут попробовать блюда китайской кухни и посетить ярмарку сувениров.

Для гостей праздника организуют мастер-классы по созданию воздушных змеев, китайских фонариков, вееров, по вырезанию иероглифов из бумаги, плетению узелков, созданию красного конверта на удачу, а также ознакомительные занятия по спортивным дисциплинам и оздоровительным практикам. Желающие смогут посетить занятия йогой, поплавать на сапсерфах и даже выучить несколько фраз на китайском. Для посетителей также организуют зону питания и чайных церемоний. В детской развлекательной локации устроят игровую программу с аниматорами в тематических образах, аквагримерами и др.

О планах проведения национального китайского праздника драконьих лодок в 2023 году стало известно в конце 2022 года. Коробченко отмечал, что у республики есть условия и опыт проведения соревнований на лодках-драконах, в том числе среди корпоративных команд.



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Маргарита Головатенко