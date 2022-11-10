В Казани в 2023 году планируют провести «китайский Сабантуй»

В Казани планируют провести национальный китайский праздник драконьих лодок в 2023 году, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли Татарстана.



— В Китае этот день считается началом лета. В июне также отмечается татарский праздник — День окончания весенних полевых работ. У нас получится такой китайский Сабантуй, — приводит «Интиерфакс» слова вице-премьера Татарстана — министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко, сказанные на встрече с генеральным консулом КНР в Казани Сян Бо.

Как отметил Коробченко, у республики есть условия и опыт проведения соревнований на лодках-драконах, в том числе среди корпоративных команд.

Фото: realnoevremya.ru

Праздник планируют провести «для знакомства жителей республики с культурой и традициями КНР». Ожидается, что в столице Татарстана устроят гонки на лодках «Дракон». Планируется дополнить празднества китайской музыкой, кухней и сувенирами.

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Маргарита Головатенко