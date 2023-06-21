В Казани открыли регистрацию на «Ночной велофест»

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани открыли регистрацию на «Ночной велофест», который пройдет 1 июля, сообщили в мэрии города.



В этом году маршрут посвящен 10-летию со дня проведения XXVII Всемирной летней Универсиады в городе. Стартовая точка велофеста — площадь возле Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Финиш — экстрим-парк «Урам».

В прошлом году событие объединило более 3 тысяч участников из разных городов страны. Велосипедисты проехали по улицам Казани 17 километров.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Велоэкскурсия «Ночной велофест» в Казани пройдет в ночь с 1 на 2 июля, ранее организовать фестиваль планировали 17—18 июня. Причиной переноса стали «организационные моменты», выясняло «Реальное время».

На время проведения готовили ограничение движения транспорта по ряду улиц, в том числе и на мосту «Миллениум», где несколько дней назад стартовали ремонтные работы. Срок окончания ремонтных работ еще не назван.



Организация и проведение в Казани «Ночного велофеста» подешевели на 18,6%, выяснило «Реальное время». Контракт заключили на 4 миллиона рублей. Профинансируют мероприятие из городского бюджета. Начальная цена составляла 4,9 млн рублей. В этом году она оказалась в 1,7 раза больше, чем в 2022-м. Тогда организацию и проведение мероприятия власти оценили в 2,77 млн рублей, а контракт по итогам тендера заключили с питерским ООО «Трансэнергострой» за 2,4 млн рублей.



Займется подготовкой «Ночного велофеста» в 2023 году казанское ООО «Бибрайт». Всего в тендере участвовали восемь субъектов. В прошлом году ООО «Бибрайт» занималось организацией и проведением фестиваля «Вкусная Казань». Сумма контракта составляла 2,4 млн рублей.

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Маргарита Головатенко