На организацию и проведение «Ночного велофеста» в Казани потратят 2,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На организацию и проведение «Ночного велофеста» в Казани потратят 2,7 млн рублей, такая информация есть на сайте госзакупок.

От подрядчика требуется оказать услуги по организации отдыха и развлечений. Необходимо разработать концепцию мероприятия, организовать онлайн-трансляцию на радио, фотосъемку, рекламную кампанию, приобрести сувениры, оформить веломаршрут (в том числе предупреждения о перекрытии дорог), предоставить персонал — ведущего, экскурсоводов, художника по свету, ди-джея, волонтеров и др.

Также подрядчик должен поддерживать санитарно-гигиеническое состояние мероприятия (предоставить туалетные кабины, мусорные контейнеры, организовать уборку территории), разработать логистику, администрирование и координацию мероприятия, арендовать карету скорой помощи и др.

Мероприятие проводится с целью повышения туристической привлекательности города и увеличения туристического потока. Среди задач в документации указаны: привлечение дополнительного потока туристов, формирование яркого информационного повода, повышение культурного уровня города, повышение уровня городской самоидентификации и самооценки за счет участия в престижной международной программе, а также привитие любви к городу, интереса к истории и культуре.

Заказчик — Комитет по развитию туризма Казани. Подать заявку можно до 26 июля, итоги подведут спустя два дня — 28 июля. Сроки исполнения контракта датированы 31 декабря 2022 года.



Фото: Максим Платонов (архив)

Мероприятие «Ночной велофест» в этом году пройдет в Казани в ночь с 13 на 14 августа. Велосипедисты соберутся на площади 1 Мая. Маршрут пройдет через Кремлевскую дамбу, первая остановка будет у «Чаши». Затем участники проедут у Дворца водных видов спорта и сделают вторую остановку у «Ак Барс Арены». Затем велосипедисты повернут назад и проедут через ул. Фатыха Амирхана по мосту «Миллениум». Сделав «петлю» на ул. Вишневского, участники остановятся в третий раз — на Кремлевской набережной. После этого участники последуют к месту финиша — к Музею исламской культуры.

Посмотреть маршрут велофеста и схемы перекрытия дорог во время его проведения можно в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко