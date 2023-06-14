Организация «Ночного Велофеста» в Казани подешевела почти на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Организация и проведение в Казани «Ночного Велофеста» подешевела на 18,6%, выяснило «Реальное время». Контракт заключили на 4 миллиона рублей. Профинансируют мероприятие из городского бюджета.



Начальная цена составляла 4,9 млн рублей. В этом году она оказалась в 1,7 раза больше, чем в 2022-м. Тогда организацию и проведение мероприятия власти оценили в 2,77 млн рублей, а контракт по итогам тендера заключили с питерским ООО «Трансэнергострой» за 2,4 млн рублей.



Займется подготовкой «Ночного Велофеста» в 2023 году казанское ООО «Бибрайт». Всего в тендере участвовали восемь субъектов.



Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

ООО «Бибрайт» зарегистрировано в Казани в августе 2017 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Владелец и руководитель компании бывший совладелец казанских компаний «Ангел12» и «Агент20» Татьяна Яковлева. Доходы организации за 2022 год составили 36,5 млн рублей, чистая прибыль — 752 тысячи рублей. Чистые активы оцениваются в 6,7 млн рублей.

В прошлом году ООО «Бибрайт» занималось организацией и проведением фестиваля «Вкусная Казань». Сумма контракта составляла 2,4 млн рублей. В 2021 году компания заключила с Комитетом по развитию туризма Казани сразу четыре контракта. Она занималась организацией и проведением конкурса «Звезды гостеприимства» за 690 тысяч рублей, конкурса «Влюбись в Казань» за 475 тысяч, фестиваля национального костюма «Казан дружбы народов» за 1,99 млн рублей и приемом участников XVII Всемирной Конференции исторических городов за 1,3 млн рублей.

«Ночной велофест» в Казани состоится в этом месяце. Директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова рассказывала, что его маршрут протяженностью около 16 км пройдет по объектам Универсиады.



Из-за проведения «Ночного велофеста» в Казани ограничат движение транспорта и парковки по многим участкам. Перекрытие дорог начнется 17 июня в 20.00. Последние ограничения снимут 18 июня в 01.00. Полный список улиц, где введут ограничение движения, — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина