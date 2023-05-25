В Казани из-за «Ночного велофеста» ограничат движение по некоторым улицам — список

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В Казани 17—18 июня в целях продвижения туристского потенциала города, привлечения населения и туристов к занятиям физкультурой и спортом, организуют «Ночной велофест». На время его проведения ограничат движение транспорта по ряду улиц.

Полное ограничение парковки и движения транспорта в столице Татарстана введут 17 июня с 20 до 23 часов на площади перед Деревней Универсиады со стороны Оренбургского тракта. Здесь, судя по информации, будет старт велофеста.

С 22.00 до 23.30 субботы, 17 июня, ограничение движения будет действовать на следующих участках:

по Оренбургскому тракту — от проспекта Победы до проспекта Универсиады, приостановление одного направления движения;

по проспекту Универсиады — от Оренбургского тракта до ул. Тихомирнова, приостановление одного направления движения;

по Аметьевской магистрали — въезд на проспект Универсиады, приостановление направления движения;

по ул. Нурсултана Назарбаева — въезд на проспект Универсиады, приостановление направления движения;

по ул. Вишневского — въезд на проспект Универсиады, приостановление направления движения;

по ул. Тихомирнова — от ул. Петербургской до переулка Щербаковский, полное ограничение движения.

скриншот постановления исполкома Казани

С 22 часов 17 июня по 00 часов 18 июня ограничение движения транспорта введут в Казани на следующих участках:

по ул. Туфана Миннуллина (от ул. Петербургской до ул. Тихомирнова, полное ограничение движения);

по ул. Луковского (от ул. Калинина до ул. Тихомирнова, полное ограничение движения);

по ул. Ульянова-Ленина (от ул. Петербургская и от дома №19 по ул. Ульянова-Ленина до ул. Тихомирнова, полное ограничение движения);

по ул. Артема Айдинова (от ул. Петербургской до переулка Щербаковский, полное ограничение движения);

по переулку Щербаковский (от ул. Тихомирнова до ул. Пушкина, полное ограничение движения);

по ул. Пушкина (от ул. Островского до дома №17 по ул. Пушкина, полное ограничение движения);

по ул. Бутлерова (от ул. Маяковского до ул. Пушкина, полное ограничение движения);

по ул. Профсоюзной (от переулка Щербаковский до ул. Баумана, полное ограничение движения);

по ул. Университетской (от ул. Островского до ул. Кремлевской, полное ограничение движения);

по ул. Астрономической (от ул. Баумана до ул. Кремлевской, полное ограничение движения);

по ул. К. Наджми (от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской, полное ограничение движения);

по ул. М. Джалиля (от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской, полное ограничение движения);

по ул. Чернышевского (от ул. Право-Булачной до ул. Кремлевской, полное ограничение движения).

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

С 22.30 17 июня по 00.30 18 июня для движения перекроют:

площадь Тысячелетия (от ул. Право-Булачной до ул. Декабристов, приостановление одного направления движения);

ул. Ташаяк (от ул. Лево-Булачной до ул. Право-Булачной, полное ограничение движения);

ул. Право-Булачная (на пересечении с ул. Ташаяк, полное ограничение движения);

по Ивановскому спуску (от ул. Кремлевской до ул. Баумана, полное ограничение движения);

ул. Баумана (на пересечении с Ивановским спуском, полное ограничение движения);

ул. Батурина (съезд на Кремлевскую дамбу, полное ограничение движения).

Также 17 июня с 22.40 до 00.30 18 июня введут ограничение движения транспорта и парковки по Кремлевской дамбе. Оно будет действовать на участке от площади Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима (приостановление одного направления движения.

С 23 часов 17 июня до 1 часа ночи 18 июня ограничат движения транспорта и парковки:

по ул. Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Фатыха Амирхана, приостановление одного направления движения);

по ул. Бондаренко (от бульвара Фестивальный до ул. Сибгата Хакима, полное ограничение движения);

по ул. Абсалямова (от ул. Чистопольской до ул. Сибгата Хакима, полное ограничение движения);

по ул. Меридианной (от ул. Чистопольской до ул. Сибгата Хакима, полное ограничение движения);

по ул. Мусина (от ул. Чистопольской до ул. Сибгата Хакима, полное ограничение движения);

по ул. Чистопольской (съезд на ул. Фатыха Амирхана, полное ограничение движения);

по ул. Фатыха Амирхана (от ул. Сибгата Хакима до моста «Миллениум», приостановление одного направления движения);

по ул. Фатыха Амирхана (съезд на поворот в сторону моста «Миллениум», приостановление движения);

по мосту «Миллениум» (от ул. Фатыха Амирхана до ул. Вишневского, приостановление направления движения).

С 23.20 17 июня до часу ночи 18 июня движение ограничат:

по ул. Вишневского (от моста «Миллениум» до съезда на ул. Подлужную, приостановление направления движения);

на съезде по ул. Вишневского на ул. Подлужную (от ул. Н. Ершова до моста «Миллениум», приостановление направления движения);

по ул. Подлужной (съезд с моста «Миллениум» до ул. Подлужной, 56, полное ограничение движения).

Директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова рассказывала, что в 2023 году маршрут «Ночного велофеста» пройдет по объектам Универсиады. Его протяженность составит около 16 км.



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Татьяна Демина