«Ночной велофест» в Казани подорожал почти в два раза — до 4,9 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В 2023 году в Казани на организацию и проведение «Ночного велофеста» готовы направить 4,9 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», начальная цена контракта по сравнению с прошлым годом выросла в 1,7 раза.

На старте «Ночного велофеста», его маршруте и финише будет работать ведущий. Заказчик требует, чтобы у него отсутствовал акцент, дефекты речи и была способность поддерживать атмосферу мероприятия и реагировать на возможные изменения в сценарии.

Также на старте и финише «Ночного велофеста» будет выступать кавер-группа и диджей, играющий современные миксы национальной музыки. Привлекут и волонтеров — десять человек, которые займутся регистрацией участников, и 200 стюардов — они будут работать по территории маршрута в светоотражающих жилетах.

В рамках «Ночного велофеста» организуют лекторий и пресс-прогулку на велосипедах с журналистами и блогерами. Для оказания медицинской помощи участникам будет работать одна карета скорой медицинской помощи.

В качестве сувенирной продукции закупят как минимум 2 тысячи брендированных силиконовых браслетов с двухцветной печатью, а также не менее десяти наборов: брендированные рюкзак и бутылка для воды, кепка.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В задачи «Ночного велофеста» входит привлечение дополнительного потока туристов в Казань, формирование яркого инфоповода, повышение культурного уровня столицы Татарстана и уровня городской самоидентификации и самооценки за счет участия в престижной международной программе. С помощью мероприятия также хотят привить любовь к городу, интерес к истории и культуре.

Организацию и проведение «Ночного велофеста» профинансируют из городского бюджета. Заказчик — Комитет по развитию туризма Казани.

В 2022 году начальная цена контракта на организацию и проведение «Ночного велофеста» составляла 2,77 млн рублей. Контракт по итогам тендера заключили с питерским ООО «Трансэнергострой» за 2,4 млн рублей.

Директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова рассказывала, что в этом году маршрут «Ночного велофеста», который организуется в целях продвижения туристского потенциала города, привлечения населения и туристов к занятиям физкультурой и спортом, пройдет по объектам Универсиады. Его протяженность составит около 16 км.



Скриншот постановления исполкома Казани

Из-за проведения «Ночного велофеста» в Казани ограничат движение транспорта и парковки по многим участкам. Перекрытие дорог начнется 17 июня в 20.00. Последние ограничения снимут 18 июня в 01.00. Полный список улиц, где введут ограничение движения, — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина