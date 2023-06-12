Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем России. Он пожелал татарстанцам и всем россиянам благополучия и процветания.

«Реальное время» публикует полный текст поздравления:

От всей души поздравляю вас с государственным праздником — Днем России! Он символизирует любовь к Родине и нашу верность Отечеству, уважение к предкам и истории страны, гордость за трудовые и ратные подвиги прошлого и современности.

Россия — это по праву страна героев, защищающих ее интересы в бою и мирной жизни. Мужество и отвага военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, служат явным тому примером. Сегодня, в условиях борьбы за суверенитет и будущее России, наш многонациональный народ сплочен перед лицом испытаний и вызовов. Соединенные общей судьбой на своей земле мы вместе преодолеваем трудности. Нас не сломить!

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Россия известна достижениями в науке и образовании, искусстве и спорте, медицине и развитии биотехнологий, промышленности и сельском хозяйстве, цифровизации и освоении космоса.

Красота и многообразие природы, уникальные памятники архитектуры и зодчества, многовековая культура и традиции, широта души и гостеприимство привлекают к нам людей со всего мира.

Прошедший в текущем году в Татарстане международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum», запланированная в 2024 году встреча глав государств БРИКС в Казани подтверждают, что у России много надежных партнеров и друзей.

Республика Татарстан, являясь одним из опорных субъектов Федерации, вносит весомый вклад в укрепление могущества России. Фундаментом экономики республики являются нефтегазохимический комплекс, машиностроение, сельское хозяйство. Мы производим самолеты, вертолеты, технику на базе КАМАЗ и бронеавтомобили, военные корабли и катера, радиоэлектронную аппаратуру, оптику, порох и другие виды вооружений для обеспечения обороноспособности страны. Особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», ИТ- и технопарки являются драйверами технологического развития и источниками инноваций. Важно, что за всеми результатами стоят люди, их созидательный труд и преданность делу. При этом залогом нашего движения вперед является поддержка Правительства Российской Федерации и лично Президента Российской Федерации, национального лидера Владимира Владимировича Путина.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Дорогие татарстанцы!

Уверен, что празднование Дня России придаст сил для новых побед и свершений, вдохновит на добрые дела и благородные поступки, станет примером сплоченности граждан.

Желаю нашей стране и ее многонациональному народу благополучия и процветания. Вперед, Россия!

Сегодня в Казани и других городах пройдут праздничные мероприятия. На концерте в честь праздника в столице республики выступит российская певица Катя Лель.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов