Замначальника МВД по Самарской области уволили после установления каналов поступления суррогатного сидра
Глава МВД России Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова после установления каналов поступления в нелегальный оборот суррогатного сидра, сообщили в ведомстве. Сафронов курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД в области.
Также был уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев.
В ходе расследования дела «Мистера Сидра», продукцией которого отравились жители нескольких регионов России, включая Поволжье, «были установлены цепочки поставок сырья, необходимого для производства алкогольных напитков, индивидуальному предпринимателю, подозреваемому в изготовлении смертельно опасной продукции». Со складов МВД в регионе похитили партию спиртосодержащей жидкости, изъятую в 2012 году во время проверок.
За эти хищения задержали двоих жителей Самары, их сообщники устанавливаются. Задержан сержант полиции, который охранял склад и пустил на его территорию предпринимателей.
В России изъяли из оборота 66,5 тысячи литров напитка «Мистер Сидр», который стал причиной массового отравления. Самые большие партии изъяли в Астраханской и Курганской областях, а также в Удмуртии.
В Ульяновской области увеличилось число летальных случаев после отравления суррогатным сидром, в регионе зафиксировали 21 летальный случай. Всего отравлений выявили 65.
Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) выступила с инициативой возобновить в России внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков после массовых отравлений контрафактным сидром в Приволжском федеральном округе (ПФО).
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» в одно производство. Самарскому предпринимателю, обвиняемому в производстве суррогатного сидра, предъявили обвинение.
Отгрузку и поставку продукции производителя ООО «Анди» заблокировали в России. В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления.
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