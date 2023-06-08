Замначальника МВД по Самарской области уволили после установления каналов поступления суррогатного сидра

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава МВД России Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова после установления каналов поступления в нелегальный оборот суррогатного сидра, сообщили в ведомстве. Сафронов курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД в области.

Также был уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев.

В ходе расследования дела «Мистера Сидра», продукцией которого отравились жители нескольких регионов России, включая Поволжье, «были установлены цепочки поставок сырья, необходимого для производства алкогольных напитков, индивидуальному предпринимателю, подозреваемому в изготовлении смертельно опасной продукции». Со складов МВД в регионе похитили партию спиртосодержащей жидкости, изъятую в 2012 году во время проверок.

За эти хищения задержали двоих жителей Самары, их сообщники устанавливаются. Задержан сержант полиции, который охранял склад и пустил на его территорию предпринимателей.

В России изъяли из оборота 66,5 тысячи литров напитка «Мистер Сидр», который стал причиной массового отравления. Самые большие партии изъяли в Астраханской и Курганской областях, а также в Удмуртии.

В Ульяновской области увеличилось число летальных случаев после отравления суррогатным сидром, в регионе зафиксировали 21 летальный случай. Всего отравлений выявили 65.



Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) выступила с инициативой возобновить в России внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков после массовых отравлений контрафактным сидром в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» в одно производство. Самарскому предпринимателю, обвиняемому в производстве суррогатного сидра, предъявили обвинение.

Отгрузку и поставку продукции производителя ООО «Анди» заблокировали в России. В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления.

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Маргарита Головатенко