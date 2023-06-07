Роспотребнадзор изъял из оборота 66,5 тысячи литров напитка «Мистер Сидр»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В России изъяли из оборота 66,5 тысячи литров напитка «Мистер Сидр», который стал причиной массового отравления, сообщили в Роспотребнадзоре.



Самые большие партии изъяли в Астраханской и Курганской областях, а также в Удмуртии. Еще продукцию изъяли в Мордовии, Чувашии, Пензенской, Ульяновской, Самарской областях, Пермском крае и Марий Эл, а еще в Крыму, Владимирской, Рязанской и Волгоградской областях.

Количество пострадавших и умерших россиян, которые употребили суррогатный сидр, продолжает расти. По данным Минздрава, некачественным алкоголем отравились 96 человек, 30 из них скончались.

Сегодня первый случай отравления, предположительно, сидром, произведенным в Самарской области, зафиксирован в Курганской области. Пострадала жительница города Шумиха. Она была госпитализирована.

Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) выступила с инициативой возобновить в России внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков после массовых отравлений контрафактным сидром в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» в одно производство.

Отгрузку и поставку продукции производителя ООО «Анди» заблокировали в России. В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления. Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.

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Маргарита Головатенко