«Известия»: в России могут возобновить внеплановые проверки производителей пива

Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) выступила с инициативой возобновить в России внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков после массовых отравлений контрафактным сидром в Приволжском федеральном округе (ПФО), сообщают «Известия».

Соответствующие обращения ОПИ и депутатов Госдумы уже направлены в Генпрокуратуру РФ, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг.

По последним данным, общее число пострадавших в результате употребления пивного напитка «Мистер Сидр» в шести регионах ПФО составило 90 человек, 32 человека умерли.

Глава общественной организации Олег Павлов в обращении подчеркнул, что «не менее 71% компаний, производящих пиво и пивную продукцию в России, ведут деятельность с нарушениями обязательных требований, включая недостоверное декларирование объемов производства (48%) и ненадлежащее качество продукции (31%)".

Он отметил, что на этот факт ОПИ обращало внимание еще в ноябре прошлого года, «что и послужило одной из причин введения маркировки на эти товары».

Фото: t.me/mediamvd

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину предлагают принять более жесткие меры в отношении всех производителей, отмечая, что «данная ситуация создает серьезную угрозу для жизни и здоровья россиян».

В письме указывается, что «политика повышения акцизов на алкогольную продукцию стимулирует производство дешевого контрафактного алкоголя, тогда как государственная монополия на производство и оборот этилового спирта позволит избавить данный рынок от суррогата, а также значительно повысит доходы бюджета».

Так, депутаты предлагают отменить действие моратория, введенного еще в марте 2022 и продленного на 2023-й, на проверки бизнеса, который не позволяет государству контролировать качество продукции предпринимателей.

Вчера в Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике поступила информация о случае отравления, связанном с употреблением пивного напитка «Мистер Сидр», изготовленного на территории Самарской области.

В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления. Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова