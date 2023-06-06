Самарскому предпринимателю, обвиняемому в производстве суррогатного сидра, предъявили обвинение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» в одно производство, сообщает ведомство.

СКР создаст следственную группу, в которую войдут следователи и криминалисты с опытом расследования подобных преступлений.

— В рамках химической судебной экспертизы установлено, что в изъятом в Ульяновской области напитке содержатся примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека, — указали в пресс-службе Следственного комитета.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены комплексы экспертиз, допрашиваются потерпевшие, свидетели, устанавливаются причастные лица.

Суд в Ульяновске на 2 месяца арестовал предпринимателя из Самары, обвиняемого в производстве суррогатного сидра. Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сразу в нескольких регионах Поволжья зафиксировали случаи отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр». Случаи смертельного отравления зафиксированы в Ульяновской и Самарской областях, Удмуртии, Нижнем Новгороде и Чувашии. Число погибших от отравления в Ульяновской области возросло до 20 человек, количество пострадавших достигло 51. В целом число отравившихся суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр» производства Самарской области увеличилось до 90.



Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства. Уголовное дело возбудили и в Удмуртии.

Отгрузку и поставку продукции производителя ООО «Анди» заблокировали в России. По состоянию на 6 июня, Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тыс. литров алкогольного напитка.



В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления. Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.

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Маргарита Головатенко