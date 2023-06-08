Число смертельных отравлений суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 21

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Ульяновской области увеличилось число летальных случаев после отравления суррогатным сидром, в регионе зафиксировали 21 летальный случай. Всего отравлений выявили 65, сообщили в Минздраве региона.



Как рассказал заведующий токсикологическим отделением УОКЦСВМП имени Е.М. Чучкалова Игнат Пономаренко, в отделении проходят лечение 12 женщин от 16 лет до 61 года.

У двух пациенток в реанимации — стабильно тяжелое состояние, им проводят сеансы гемодиализа для очищения крови от яда. У остальных — состояние удовлетворительное, наблюдается положительная динамика. У одной женщины сохраняется устойчивое нарушение зрения.

Пономаренко уточнил, что нарушение остроты зрения, боли в животе, изжога и учащенное дыхание — характерные симптомы, которые наблюдаются после отравления метиловым спиртом.

— Чтобы предотвратить такие отравления, людям рекомендуется воздержаться от покупки разливных напитков, не имеющих соответствующую сертификацию качества. Ни в коем случае не рекомендуется приобретать напитки с рук и разливные напитки, качество которых не подтверждено. К сожалению, метиловый и этиловый спирт в домашних условиях отличить невозможно. По цвету, вкусу и запаху они практически идентичны, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России изъяли из оборота 66,5 тысячи литров напитка «Мистер Сидр», который стал причиной массового отравления. Самые большие партии изъяли в Астраханской и Курганской областях, а также в Удмуртии. Еще продукцию изъяли в Мордовии, Чувашии, Пензенской, Ульяновской, Самарской областях, Пермском крае и Марий Эл, а еще в Крыму, Владимирской, Рязанской и Волгоградской областях.



Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) выступила с инициативой возобновить в России внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков после массовых отравлений контрафактным сидром в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» в одно производство. Самарскому предпринимателю, обвиняемому в производстве суррогатного сидра, предъявили обвинение.

Отгрузку и поставку продукции производителя ООО «Анди» заблокировали в России. В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления. Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.

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Маргарита Головатенко