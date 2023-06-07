Совфед одобрил закон об изъятии загранпаспортов у призванных на службу

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Совет Федерации одобрил закон, по которому недействительными признаются загранпаспорта россиян при призыве на военную или альтернативную службу, сообщает «Интерфакс».



Призванные на службу будут должны передать паспорт гражданина РФ на хранение в орган, который выдал документ. Передать документ нужно в течение пяти рабочих дней с момента, как до владельца паспорта донесут решение об ограничении права на выезд. По этим же правилам предусмотрена передача паспорта на хранение уволенных с военной службы в ФСБ на срок до пяти лет со дня увольнения.

По закону паспорт становится недействительным при изменении фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения и пола. По тем же причинам признается недействительным дипломатический или служебный паспорт, однако к ним добавляется невозврат без уважительной причины в течение пяти дней после завершения служебной командировки.

Поправки, которые предполагают цифровизацию системы воинского учета, были приняты 11 апреля. Согласно закону, подлежащие призыву на военную службу получают повестки в письменной форме, но они дублируются и в электронном виде.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

1 июня на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» возобновляется прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов, который был приостановлен в феврале в связи с высоким спросом на микросхемы.

Как рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак, российские компании смогут удовлетворить весь внутренний спрос на чипы для банковских карт спустя полтора года.

С возобновлением выдачи биометрических загранпаспортов сегодня в Казани до полудня образовались большие очереди из желающих оформить документ. В частности, в Управлении по вопросам миграции на Чехова, 8/2 скопилось много посетителей.

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Маргарита Головатенко