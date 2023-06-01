На «Госуслугах» возобновляется прием заявлений на выдачу биометрических паспортов

С сегодняшнего дня на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» возобновляется прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов, который был приостановлен в феврале в связи с высоким спросом на микросхемы.

До возобновления приема при попытке подачи заявления всплывало сообщение «Загранпаспорт нового образца временно не оформляется», сейчас процесс подачи заявления доступен.

Как ранее заявляли в Министерстве внутренних дел, прием заявлений о выдаче загранпаспортов нового поколения начнется в России с 1 июня.

Подать заявление также можно непосредственно в территориальный орган МВД России или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Напомним, портал «Госуслуги» со 2 февраля приостановил прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца со сроком действия на 10 лет. Тогда отмечалось, что предприятие «Микрон», выпускающее электронные компоненты, осуществляло донастройку техпроцессов для удовлетворения возросшего спроса.

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Илина Хакимова