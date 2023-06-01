В Минпромторге рассказали, когда российские компании удовлетворят спрос на чипы для банков

Российские компании смогут удовлетворить весь внутренний спрос на чипы для банковских карт спустя полтора года. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.

— Рассчитываем, что на 100% существующий спрос на банковские карты внутри страны внутренним производством мы сможем обеспечить к концу 2024 года силами местных производителей, — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что за этот процесс несут ответственность компании «НМ-Тех» и «Микрон».



В начале февраля этого года портал «Госуслуги» приостановил прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца со сроком действия на 10 лет. Тогда отмечалось, что предприятие «Микрон», выпускающее электронные компоненты, осуществляло донастройку техпроцессов для удовлетворения возросшего спроса. С сегодняшнего дня прием заявлений был возобновлен.



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Айрат Назипов