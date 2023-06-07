«С этого еще никто не травился!»: как казанские продавцы сидра отвечают на просьбу показать сертификацию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

После нескольких случаев отравления сидром по Приволжскому округу в регионах продолжаются работы по изъятию из оборота опасной алкогольной продукции. В Госалкогольинспекции предупреждают: для розничной торговли производители пивных напитков обязаны иметь декларацию о соответствии, более того, потребитель вправе ее запросить. Корреспондент ГТРК «Татарстан» проверил казанских продавцов сидров на наличие нужных документов.

— У вас сидр есть? Документы у вас есть? Сертификаты? Вообще ничего нет? Просто много кто травится, — поинтересовался корреспондент, зайдя в магазин.

— С этого еще никто не травился!

Из трех точек торговли разливными напитками в разных районах Казани лишь в одной предоставили необходимые документы. Еще в одной объяснили, что нужные бумаги есть, но искать их долго. В третьей же сказали: «Документов нет. Сами пьем — не потравитесь».

— Самый безопасный алкоголь — это бутилированный алкоголь. Нужно убедиться, что там есть специальная федеральная марка, обязательно нужно читать состав, — посоветовала главный технолог АО «Татспиртпром» Лейсан Кутдусова.

Фото: realnoevremya.ru

Сразу в нескольких регионах Поволжья зафиксировали случаи отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр». Случаи смертельного отравления зафиксированы в Ульяновской и Самарской областях, Удмуртии, Нижнем Новгороде и Чувашии. Число погибших от отравления в Ульяновской области возросло до 20 человек, количество пострадавших достигло 51. В целом число отравившихся суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр» производства Самарской области увеличилось до 90.



В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления. Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.

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Елизавета Пуншева