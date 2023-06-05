CNN: Украина создала в России сеть диверсантов, которым передает дроны для атак

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Украина создала в России сеть своих агентов и сторонников, которым передает дроны. С помощью них осуществляются диверсии, сообщает CNN со ссылкой на связанные с американской разведкой источники.



По данным СМИ, Украина предоставила диверсантам дроны собственного производства. Как сообщили изданию два американских чиновника, нет доказательств того, что удары были нанесены с использованием беспилотников, предоставленных США.

Источники утверждают, что Украина организовала маршруты контрабанды, которые можно использовать для отправки беспилотников или их компонентов в Россию, сообщает RT.

В ночь с 2 на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю — на него были нацелены два беспилотника. Власти России назвали действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства в преддверии Дня Победы.

Днем 3 мая в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Это не относится к БПЛА, которые используют по решениям органов государственной власти. Полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России, включая Татарстан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за украинской атакой беспилотников на Кремль стоят США. Издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило: администрация США считает, что атаку беспилотников на Кремль в начале мая могла организовать одна из украинских спецслужб.

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Маргарита Головатенко