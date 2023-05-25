NYT: в США считают, что спецслужбы Украины причастны к атаке на Кремль

Фото: скриншот видео очевидцев

Администрация США считает, что атаку беспилотников на Кремль в начале мая могла организовать одна из украинских спецслужб, об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что американские разведслужбы не имеют информации, какая именно украинская спецслужба причастна к нападению и был ли осведомлен о подготовке атаки президент Украины Владимир Зеленский.

— Американские должностные лица считают, что атака дронов на Кремль в начале этого месяца была, вероятно, устроена одним из специализированных украинских военных или разведывательных подразделений, — пишет газета.

По сведениям газеты, изначально в администрации президента США Джо Байдена рассматривали версию, что атака беспилотников является «операцией под ложным флагом» правительства России, однако после перехвата неких внутренних переговоров российских чиновников, которые, по словам газеты, «были удивлены», в американской администрации изменили свое мнение.

В ночь с 2 на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю — на него были нацелены два беспилотника. Власти России назвали действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства в преддверии Дня Победы.

Днем 3 мая в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Это не относится к БПЛА, которые используют по решениям органов государственной власти. Полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России, включая Татарстан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за украинской атакой беспилотников на Кремль стоят США.



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Илина Хакимова