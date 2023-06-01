В казанский ВК «Динамо-Ак Барс» перешла либеро Мария Бибина
К составу волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» присоединилась либеро Мария Бибина, сообщили в пресс-службе клуба.
Спортсменка перешла из московского «Динамо».
Мария Бибина — серебряный призер клубного чемпионата мира — 2015; двукратный победитель розыгрышей Кубка Европейской конфедерации волейбола — 2015, 2016; серебряный (2021) и двукратный бронзовый (2016, 2022) призер чемпионатов России; 3-кратный победитель розыгрышей Кубка России — 2014, 2015, 2022; серебряный (2020) и двукратный бронзовый (2013, 2021) призер Кубка России, победитель Всероссийской спартакиады 2022 в составе сборной Москвы. Чемпионка России — 2023.
В конце мая состав ВК «Динамо-Ак Барс» пополнила центральная блокирующая Екатерина Енина. Спортсменка перешла из московского «Динамо».
За последние недели «Динамо-Ак Барс» покинули 9 волейболисток. Из клуба ушли Гайла Гонсалес, Ярослава Симоненко, Таисия Коновалова, Елизавета Синицына, Евгения Баяндина, Добриана Рабаджиева, Елизавета Павлова, Ирина Королева и Варвара Сергеева.
А 26 мая казанский клуб объявил о назначении на пост главного тренера команды Зорана Терзича. Сербский специалист был назначен главным тренером сборной России в прошлом году.
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