В казанский ВК «Динамо-Ак Барс» перешла чемпионка России

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

Состав волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» пополнила центральная блокирующая Екатерина Енина. Спортсменка перешла из московского «Динамо», сообщает пресс-служба казанской команды.

Первый матч в суперлиге Екатерина Енина провела за челябинский «Автодор-Метар» против казанского «Динамо» в 2010 году. Она набрала 7 очков, выполнив 3 эйса.

Также спортсменка выступала за «Тюмень-ТюмГУ», «Протон», «Уралочка-НТМК» и московское «Динамо». В составе последней она впервые в карьере стала чемпионкой России в прошедшем сезоне. Кроме того, за последний год Енина стала обладательницей Кубка страны и чемпионкой Всероссийской Спартакиады в составе сборной Москвы.



Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

За последние недели «Динамо-Ак Барс» покинули 9 волейболисток. Из клуба ушли Гайла Гонсалес, Ярослава Симоненко, Таисия Коновалова, Елизавета Синицына, Евгения Баяндина, Добриана Рабаджиева, Елизавета Павлова, Ирина Королева и Варвара Сергеева.



А 26 мая казанский клуб объявил о назначении на пост главного тренера команды Зорана Терзича. Сербский специалист был назначен главным тренером сборной России в прошлом году.

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Айрат Назипов