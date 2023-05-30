По сравнению с прошлым годом количество термических точек в лесах Татарстана выросло на 618

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По состоянию на 30 мая на территории лесного фонда Татарстана зарегистрировано 855 термических точек. Об этом сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

По его словам, на аналогичную дату прошлого года таких точек было зафиксировано лишь 237. Он уточнил, что на сегодняшний день в целях предупреждения возникновения лесных пожаров ведется космический, авиационный, а также наземный мониторинг обстановки.

Также Кузюров напомнил, что из-за высокой пожарной опасности в лесах Татарстана с 22 мая на 21 календарный день введены ограничения на перемещения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первое штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане весной 2023 года объявили с 13 по 20 апреля. Затем его продлили на 21—26 апреля, позже и на 27 апреля — 2 мая, указав, что в отдельных южных и восточных районах 29 апреля прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

Третий раз штормовое предупреждение о пожароопасности лесов в Татарстане продлили на 3—10 мая, четвертый — на 11—19 мая.

С 17 апреля по 10 мая в Татарстане действовал особый противопожарный режим. В этот период запрещалось разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.



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Максим Кокунин