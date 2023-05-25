«Флот Республики Татарстан» возглавил спаситель пассажиров «Булгарии» Роман Лизалин

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В совет директоров компании вошли пять человек

Генеральным директором учрежденного в начале этой неделе акционерного общества «Флот Республики Татарстан» назначен Роман Лизалин. Об этом «Реальному времени» сообщили в Министерстве земельных и имущественных отношений региона.

Роман Лизалин родился в Чистополе 18 марта 1981 года. Он потомственный речник, кавалер Ордена Мужества, почетный гражданин двух городов Татарстана — Чистополя и Мамадыша, лауреат премии Владимира Высоцкого «Своя колея».

— О выборе профессии у меня даже речи не шло, потому что это семейная традиция. Еще прадед был капитаном! Мама и папа были речниками, все детство прошло на судах — и на сухогрузах, и на пассажирских. А кем еще мне было мечтать стать, если не капитаном? — рассказывал «Реальному времени» Роман Лизалин в 2021 году.

Фото: предоставлено Романом Лизалиным

В Татарстане он известен как спаситель пассажиров «Булгарии». Днем 10 июля 2011 года он первым на судне «Арабелла» подошел к месту трагической катастрофы, в которой погибли 122 человека, и принял на борт 79 выживших пассажиров затонувшего теплохода.



С 2015 года Роман Лизалин руководит ООО «ВТС» — «Волгататсудоремонт», которое специализировалось на судостроении, ремонте и восстановлении гражданских судов, а с 2013-го — ООО «Арабелла». В 2020-м он открыл и возглавил собственный бизнес — ООО «Судоходная компания «Арабелла». Выручка компании по итогам 2022 года составила 8,5 млн рублей, прибыль — чуть больше 1 млн рублей.



«Реальному времени» Роман Лизалин рассказывал, что у него всегда была мечта возродить судоходство на Казанке. Сделать это можно благодаря поддержке властей, уверял он, поскольку в одиночку бизнес просто не вытянет проекты, срок окупаемости которых «составляет десятки лет».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

— Готов ли я участвовать в таких проектах, я не готов рассуждать. Были бы у меня деньги — я бы, конечно, пошел, а с пустым карманом в такой бизнес не ходят. Ведь, по-хорошему, надо строить новые суда, а не пытаться выжимать из старых, — признался он «Реальному времени» в 2020 году.



В совет директоров АО «Флот Республики Татарстан» вошли пять человек, уточнили в Минземимуществе региона. Их имена в ведомстве не уточнили.

На 2 млрд купят и отремонтируют пассажирские суда и дебаркадеры

Постановление о создании акционерного общества «Флот Республики Татарстан» премьер-министр региона Алексей Песошин подписал 19 мая. Опубликовали документ 22 мая.

Инициаторами учреждения компании стало Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана и Министерство земельных и имущественных отношений республики. В последнем «Реальному времени» объяснили, что цель ее создания — развитие пассажирских перевозок внутренним водным транспортом, а также обновление и ремонт пассажирских судов.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Минземимуществу Татарстана кабмин поручил внести от имени республики за счет средств ее бюджета в качестве оплаты уставного капитала бюджетные инвестиции в размере 2 млрд рублей. Эти средства планируется использовать для приобретения и ремонта пассажирских судов и дебаркадеров.



Что касается Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, которое выступило инициатором создания компании, то оно будет курировать ее деятельность. В ведомстве на запрос, направленный 22 мая, обещали предоставить информацию в начале следующего месяца.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Отметим, в 2023—2025 годах на содержание внутренних водных судоходных путей и подходов к причалам общего пользования Татарстан будет выделять по 20 млрд рублей ежегодно. Эта статья расходов вошла в число приоритетных адаптационных мероприятий к изменениям климата в республике в транспортном комплексе.



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Татьяна Демина