Georgian Airways не будет пускать президента Грузии на свои самолеты

Грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways сообщил о том, что не будет пускать на борт своих самолетов президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом говорится в распространенном заявлении основателя компании Тамаза Гаиашвили.

— Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт, — сказал он.

Напомним, вчера президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за начавшихся полетов компании в Россию.



— Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Так было при прежних властях. Это продолжалось во время ковида, и сейчас она хочет воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для большей части нашего населения, — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Грузинский перевозчик Georgian Airways 20 мая приступил к выполнению полетов из Тбилиси в Москву. Первый самолет вылетел из Тбилисского международного аэропорта уже в 8.00 (7.00 по мск). Осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву Georgian Airways разрешили на этой неделе. Самолеты авиакомпании будут следовать по маршруту Тбилиси — Москва — Тбилиси семь раз в неделю.

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 15 мая граждане Грузии смогут въехать в Россию и выехать из нее без оформления виз, на основании действительных документов, удостоверяющих личность. Рейсы будут выполнять только те авиакомпании и самолеты, которые не попали под санкции.

Из Казани в Тбилиси могут запустить прямой авиарейс. Временный допуск к рейсам запросила Red Wings.

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Максим Кокунин