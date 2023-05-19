Количество участников Международного форума торгово-промышленных палат увеличилось в три раза

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Количество участников Международного форума торгово-промышленных палат в 2023 году увеличилось в три раза. В нем приняли участие представители 12 стран и порядка 50 регионов.

— Сейчас в условиях санкций, когда контакты с Западом фактически обрушились, сохраняются контакты со странами Востока и Азии. По его словам, очень важно наладить новые связи. И мероприятия, подобные форуму Торгово-промышленных палат, дают возможность предпринять конкретные шаги в данном направлении, — рассказал председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев.

Ключевой сессией форума палат стало пленарное заседание «Слаженное взаимодействие и осмысление будущего» с участием министра экономического развития России Максима Решетникова. Позднее состоялась сессия «Бизнес-диалог Россия — Иран», а после — сессии: «Семейный бизнес: формируем ценности нового времени, сохраняя традиции», «Государство и бизнес в обеспечении цифровой безопасности» и «Экономика замкнутого цикла. Отходы — в доходы!».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Работа форума, который интегрирован в Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», завершится сегодня, 19 мая.

Напомним, для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира. В этом году мероприятие впервые проходит на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы будем приглашать участников, экспертов и гостей форума.



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Айрат Назипов