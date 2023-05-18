Спрос на прямые авиабилеты из России в Грузию возрос в 3 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Поиски авиабилетов из России в Грузию после появления в продаже прямых рейсов увеличились трехкратно. Это следует из данных сервиса «Туту».

— Продажи также начали постепенно расти, но медленнее, чем поиски, — отметил руководитель онлайн-сервиса Денис Покрасенко.

Средняя цена за перелеты туда-обратно составляет 50,6 тысячи рублей. Билеты на прямые рейсы с вылетами в мае и июне стоят в среднем от 18 тысяч рублей в одну сторону.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 15 мая граждане Грузии смогут въехать в Россию и выехать из нее без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих личность. Это может быть паспорт, в том числе дипломатический или служебный, книжка моряка, проездной документ для возвращения в Грузию.

Также Владимир Путин подписал документ, отменяющий указ, вводивший запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, включая коммерческие, граждан на территорию Грузии. Он действовал с 8 июля 2019 года — его ввели после протестов у здания парламента в Тбилиси, поводом для которых стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия.

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Елизавета Пуншева