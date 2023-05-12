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Украина обстреляла Луганск в День республики

19:41, 12.05.2023
Украина обстреляла Луганск в День республики
Фото: commons.wikimedia.org (архив)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли впервые использовать при обстреле Луганска ракеты с дальностью полета 150 км. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— Данные боеприпасы, скорее всего, ракетного типа, должны иметь дальность полета 150 км, — прокомментировал он ТАСС.

По данным RT, в городе прогремели три взрыва. Подробности выясняются.

Сегодня в российском МИД заявили, что страна оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет. До этого Лондон передал Киеву ракеты Storm Shadow.

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Айрат Назипов
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