В Госдуме предложили разорвать дипломатические отношения с Великобританией

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал к разрыву дипломатических отношений с Великобританией. Такой шаг он объясняет поставками британских крылатых ракет Storm Shadow киевскому режиму:

— Британия, став участником конфликта на Украине, поставляя туда большие партии оружия, открыто демонстрирует свои агрессивные планы в отношении России и фактически является нашим врагом. Считаю, что нам нужно разорвать дипломатические отношение, выгнать послов и закрыть британские диппредставительства, а также арестовать счета и конфисковать все их активы, — сказал он «РИА Новости».

Депутат также предложил арестовать счета и конфисковать все активы Лондона, которые затем направить на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от ударов британских ракет.

Фото: представительство ЛНР в СЦКК/t.me

Напомним, Украина обстреляла Луганск в День республики. В городе прогремели несколько взрывов. В результате обстрела ранения получили шестеро детей и депутат Госдумы России Виктор Водолацкий.

До этого в российском МИД заявили, что страна оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет. До этого Лондон передал Киеву ракеты Storm Shadow.



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Айрат Назипов