ВСУ обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow

Фото: представительство ЛНР в СЦКК/t.me

Украинские военные применили при обстреле Луганска 12 мая ракеты англо-французского производства Storm Shadow. Об этом сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

— По уточненной информации, 12 мая 2023 г. во время ракетного обстрела г. Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США), — сказано в сообщении.

В результате обстрела ранения получили шестеро детей и депутат Госдумы России Виктор Водолацкий.

Фото: представительство ЛНР в СЦКК/t.me

Напомним, Украина обстреляла Луганск в День республики. В городе прогремели несколько взрывов.



Накануне в российском МИД заявили, что страна оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет. До этого Лондон передал Киеву ракеты Storm Shadow.

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Айрат Назипов