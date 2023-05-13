Российские авиакомпании еще не получили разрешение на полеты в Грузию

Авиакомпании из России, желающие выполнять рейсы в Грузию, пока не получили на это разрешение у отраслевого регулятора в республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Тав Джорджиа», владеющей Тбилисским и Батумским международными аэропортами.

— Таких разрешений у них пока нет, — ответил сотрудник пресс-службы.

Уточняется, что их должно выдать Агентство гражданской авиации Грузии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 15 мая граждане Грузии смогут въехать в Россию и выехать из нее без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих личность. Президент Грузии Саломе Зурабишвили расценила решение Москвы отменить визовый режим для граждан ее страны как «очередную российскую провокацию». Она призвала созвать заседание Совета безопасности для рассмотрения вопроса введения трехмесячных виз для россиян. Указывалось, что Грузия выдаст разрешение на прямые рейсы российским авиакомпаниям, которые не попали под санкции.

Спрос на перелеты в Грузию вырос почти в семь раз после новостей о возобновлении прямого авиасообщения между странами. «Реальное время» подготовило материал об «эпохальном решении» по безвизовому режиму.

Из Казани в Тбилиси могут запустить прямой авиарейс. Временный допуск к рейсам запросила Red Wings.



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Айрат Назипов