Варламов вновь раскритиковал казанские заборы

Топовый блогер Илья Варламов вновь обратил внимание на «плохую Казань». Он раскритиковал растущее число заборов вдоль дорог.

«Мне приходит все больше сообщений с жалобами на тотальную заборизацию Казани. Заборов там построили уже столько, что хватило бы огородить всю трассу до Набережных Челнов», — написал Варламов.

Он подчеркнул, что считает неверными аргументы о повышении безопасности благодаря установке ограждений. Блогер не в первый раз обращает внимание, что от удара автомобиля металлический забор только повышает опасность для пешеходов на тротуаре. А бороться с перебегающими дорогу нарушителями такое ограждение тоже не может.

Варламов добавил, безопасности горожан послужит увеличение количества пешеходных переходов, а не ограждения.

Напомним, что этим летом общественность Казани остро реагирует на растущее число заборов в центре города. Активисты создали петицию против ограждений вдоль дорог.

В исполкоме «Реальному времени» объясняли, что установка заборов проводится по требованиям ГИБДД.