«Вирус ограждений распространился по городу»: в Казани запустили петицию против заборов

На платформе change.org запустили петицию, авторы которой выступают против установки в Казани многочисленных ограждений на улицах. Петиция адресована городскому исполкому и Госсовету РТ.

К петиции авторы приложили ряд фотографий ограждений в городе, которые они охарактеризовали как «максимально уродские». Также авторы петиции отмечают, что заборы «никого ни от чего не защищают» и не соответствуют современным трендам градостроительства.

«Вирус ограждений распространился по всему городу — его уже не остановить. У казанцев кончается терпение», — заявляют авторы петиции.

На момент написания заметки петиция набрала около 700 подписей из необходимой тысячи.

Обсуждение появившихся в Казани многочисленных заборов не утихает среди горожан с начала месяца. В соцсетях публикуют фотографии ограждений, которые выглядят излишними или вовсе бессмысленными. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».