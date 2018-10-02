Формула безопасности на дороге: низкая скорость, правильные «зебры» и атмосфера города, а не автострады

ГИБДД не должна перекладывать свою ответственность на пешеходов

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе в «Реальном времени» вышла колонка архитектора Артура Айтбагина, в которой он рассуждал о том, как снизить смертность на российских дорогах. Развивая мысль нашего колумниста, блогер и активист общественного движения «Казанцы за общественный транспорт» Тимур Ямашев решил поделиться собственным видением того, как сделать город безопаснее — особенно удивившись совету пешеходам от начальника ГИБДД РТ поднимать руку перед тем, как перейти дорогу.

К сожалению, в Казани регулярно убивают пешеходов. С пугающей стабильностью на пешеходных переходах происходят ДТП, результатом которых становятся смерти и искалеченные судьбы. И что же предлагает нам ГИБДД? Пешеходы должны махать ручкой — вот так инновация! По традиции, люди, которые получают зарплату за обеспечение безопасности, перекладывают всю ответственность на формально виноватых водителей или пешеходов. И заодно прямо признают свое бессилие. Не повезло им с народом.

Но вообще, пока у них не превышен план по трупам, можно спокойно сидеть в кресле. Однако я не разделяю их спокойствия. Основная причина всех смертельных инцидентов — это плохая подготовленность дорожной инфраструктуры. Не нужно изобретать велосипед, все советы по минимизации жертв уже давно придуманы и работают. Но, к сожалению, вместо перенимания полезного опыта ГИБДД придумывает бесполезные заборы и вот теперь махание руками.



Я предлагаю посмотреть на то, как это устроено в столице Финляндии Хельсинки. Это, как мы знаем, северная страна с длинными сумерками и ночами, снежной зимой и слякотным межсезоньем. Потребление алкоголя в Финляндии и Татарстане на одном уровне. Хельсинки — город-миллионник, в котором большинство жителей живет в многоэтажных домах. То есть условия максимально близкие к казанским. Как и во многих странах, там действует программа Vision Zero, и финны добились с ней больших успехов. Так, в 2016 году на территории Хельсинки в ДТП впервые не погибло ни одного (!) человека. Ни одного пешехода, ни одного водителя. Наши чиновники от ГИБДД, вероятно, об этом факте просто не знают, если до сих пор говорят, что в большом городе не бывает без инцидентов.

Каковы ключевые факторы финского успеха?

1. Скорость

Скорость автомобиля при столкновении с человеком — это ключевой фактор, определяющий тяжесть последствий.

Не секрет, что сейчас на большей части казанских дорог автомобилисты стараются двигаться со скоростью 79 км/ч, поскольку она максимальная нештрафуемая. В странах Евросоюза же скорость в городах ограничена 50 км/ч и нет никаких нештрафуемых +20. Поэтому в случае внезапного появления человека на дороге и его сбивания машиной риск смертельного исхода в Европе всего 6%, а у нас 78% — в 13 раз выше! А то, что люди будут оказываться на проезжей части, надо просто принять как неизбежность. Разные бывают ситуации: заигравшиеся дети, спешащие взрослые, нетрезвые люди, старики, которым физически сложно делать крюк и подниматься по лестнице подземного/надземного перехода. Все это не повод убивать человека. Поэтому первое, что должна сделать ГИБДД — это снизить скорость автомобилей в городе.

2. Пешеходные переходы

Если не делать удобные переходы, люди будут просто перебегать в неположенном месте. Фото Максима Платонова

Согласно действующему с прошлого года ГОСТу, пешеходные переходы должны быть обустроены каждые 200—300 метров. В Европе действуют аналогичные правила. Если не делать удобные переходы, люди будут просто перебегать в неположенном месте, а это увеличение опасности. К сожалению, почти на всех улицах у нас это правило не соблюдается. Например, на улице Мусина напрашивается переход к торговым центрам «Корзинка» и «Стройка», поскольку люди перебегают, а между переходами более 400 метров. Но ГИБДД, вместо того, чтобы обязать мэрию выполнить нормативы и создать безопасную среду, ограничивается штрафными рейдами раз в год. Штрафами для пешеходов, права которых и так ущемлены на этой улице!

Сами казанские «зебры» тоже гораздо опаснее европейских. В развитых странах действует правило: не должно быть сплошного перехода, пересекающего больше 2-3 полос. Это означает, что на типовой дороге 2+2 должен быть островок безопасности. На коротком переходе намного проще спланировать безопасный путь, а дополнительное препятствие посередине проезжей части заставляет водителей ехать медленнее и внимательнее. Еще одно европейское правило: не должно быть нерегулируемых переходов (без светофора) на широких многополосных дорогах. Не надо махать ручкой, когда есть четкие сигналы светофора — передайте это главе ГИБДД РТ.

3. Атмосфера автотрассы, а не уютного города

Обновленный перекресток улиц Кремлевской и Астрономической

Наиболее общую ошибку совершают все городские службы, отвечающие за дороги — тут и ГИБДД, и проектировщики, и строители дорог. Из каждой городской улицы пытаются сделать автостраду. А автострада просто не может быть спокойной и безопасной. Такая политика приводит к тому, что у водителей возникает соблазн устроить гонки — и это неизбежно приводит к жертвам.

Ярким примером подобной философии можно назвать новый светофор на пересечении улиц Кремлевской и Астрономической. Здесь поставили высотные светофорные секции, которым место на многополосной скоростной трассе, а не на узкой исторической улице. Зато про пешеходов у наших служб не принято думать. На том же перекрестке раньше была П-образная зебра, чтобы автомобилям, поднимающимся по крутой Астрономической, не надо было останавливаться. Но сейчас эти автомобили все равно останавливаются на светофоре, а вот пешеходам для прохода по Кремлевской теперь надо переходить (и, соответственно, ждать) три светофора. Все изменения на улицах города сводятся к увеличению скорости автомобилей и новым неудобствам для пешеходов. С такой политикой рост жертв просто неизбежен.